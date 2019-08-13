Власти Коми направят субсидии на культурные проекты

Министерство национальной политики Коми подвело итоги конкурса по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в области межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов.

Субсидии выделяются в рамках национального проекта «Культура» и поручения главы Коми Сергея Гапликова. Финансирование в размере 928 тыс. рублей будет направлено на реализацию восьми проектов. Среди них конкурс коми девушек «Райда», Дни казачества, еврейский праздник Раш Ашана, издание сборника фольклора, квест «Тöдöм», турнир по нардам, передает ИА «Комиинформ».

Напомним, в Сыктывкаре закрыли Национальную библиотеку Республики Коми для подготовки к капремонту и переезду. До октября Ленинка временно прекратила обслуживание читателей. С 1 октября будет открыт пункт выдачи литературы по всем отраслям на улице Орджоникидзе.