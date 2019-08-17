«Загадили всю страну, кругом из-за вас мусор!»

Несколько дней назад сын Анджелины Джоли Мэддокс заявил, что хочет учиться в Южной Корее. Местные университеты и вообще азиатская система образования привлекают молодых людей из многих стран. Нередко к этому склоняются и молодые люди из России. Москвичка Евгения Белова поступила в университет в Сунчхоне этой весной — в 30 лет. Она рассказала «Известиям» о трудностях обучения, отношениях с корейцами и корейским языком, а также случаях дискриминации.

«Они в один голос воскликнули: «Россия?» и расхохотались»

В Южную Корею (далее — Корея) я хотела давно. Подруга на Дальнем Востоке помешана на их культуре и языке, мы смотрели корейские фильмы, слушали музыку. Мне тоже нравилось, хотя не фанатела. Несколько лет назад мы решили поехать в Корею на Новый год. Тогда я познакомилась со своим молодым человеком. Поняла, что хотела бы здесь пожить, — почему бы не выучить корейский?

Проблема хорошего образования меня волновала. В России я получила только среднее специальное, училась на дизайнера в колледже. Хотелось не диплом, а именно знаний. Но с самого начала я не задумывалась о поступлении в вуз. Просто решила записаться на языковые курсы при университете в городе Сунчхон. Там мне рассказали, что у них есть программа по анимации и иллюстрации. Это более десяти направлений: 3D-графика, коммерческая иллюстрация, комиксы, мультипликация и прочее. Я решила попробовать.

корея Государственный университет Сунчхона Фото: Из личного архива Евгении Беловой

Сложно преодолеть этот психологический порог: тебе 30 и ты только собираешься поступать в университет. В России в это время уже должны быть ипотека, пятеро детей, развод, стабильная работа и пенсионный фонд. Я в итоге оказалась старше большинства иностранных студентов. По крайней мере из тех, кого знаю. Но чаще трудности вызывал не возраст, а мое некорейское происхождение.

При поступлении не всё было гладко. Административный работник на кафедре в лицо говорил, что я не пройду, нечего даже стараться, и вообще нужен талант и хорошее знание корейского. При этом он не видел моих рисунков и знал, что я еще учу язык. На приеме он разговаривал по громкой связи с каким-то профессором, и тот спросил, откуда я. Ответила. Они в один голос воскликнули: «Россия?» и расхохотались. Не знаю, с чем был связан этот смех. Я после этого разговора плакала.

корея Фото: Из личного архива Евгении Беловой

Никто толком ничего не мог объяснить : какие документы и когда подавать, каким должно быть портфолио и прочее. Я просила один раз молодого человека позвонить на кафедру и узнать. Трубку поднял тот же дяденька и прокричал: «Что, опять эта русская спрашивает? Да сколько можно, мы ей уже всё объясняли!».

В конце концов я попала на собеседование к другим профессорам, хорошо с ними поговорила и поняла, что меня возьмут. В отличие от того сотрудника кафедры они были вежливы и добродушны. Позже знакомые объяснили, что меня не могли не взять. Я одна из иностранцев в прошлом году поступала на анимацию. Не принять меня для них было бы неполиткорректно. Тем более с портфолио и нормальным уровнем языка. К тому времени я изучала корейский уже год. Университет заинтересован в привлечении иностранных студентов. Им даже проще поступить, чем корейцам.

«Извини, но ты не кореянка»

В университете сейчас учатся только трое россиян, включая меня, — все девушки. Других зовут Наташами. Меня тоже так многие называли. Я и не думала, что где-то еще, кроме Турции, девушки из России — сплошные Наташи.

После языковых курсов я чувствовала себя вполне уверенно, но не тут-то было. Такое ощущение, что в универе говорили на другом корейском. Я иногда не понимала простых вещей. Студенты спрашивали, как прошел день, а я не могла ответить.

Дело в том, что в Корее есть четыре степени вежливости — от непринужденного дружеского до суперофициального. Студенты, которые близко не дружат, разговаривают на самом официальном языке. Я впадала в ступор. Такое было на курсах, но я не думала, что ко мне будут применять эту наивысшую степень вежливости. Я же не профессор и не бабушка. Грамматика этих супервежливых конструкций очень сложная. Другая крайность — неформальная лексика с большим количество сленговых слов. Их я тоже не понимала.

корея Фото: Из личного архива Евгении Беловой

В целом корейцы дружелюбны. Здесь дедовщина наоборот: старшие (званием, уровнем, статусом) обязаны помогать младшим. И в большинстве случаев действительно помогают.

Но я в первое время попала в ловушку корейской вежливости и приняла ее за чистую монету. Из-за этой постоянной обходительности и тактичности ты не знаешь, хорошо к тебе относятся или нет. Несколько раз меня откровенно динамили, но с неизменной вежливостью. Через какое-то время опытным путем мне всё же удалось найти друзей-корейцев, которые помогали с учебой и языком.

Профессора в целом тоже относятся ко мне хорошо. Здесь даже речи не может идти о шпаргалках, списывании и подкупах, но поощряется рвение к знаниям. Спорить с преподавателями не принято. Можно не согласиться с оценкой и попросить перепроверить, но профессор — авторитет.

корея Фото: Из личного архива Евгении Беловой

Получить хорошую оценку по специальным предметам иностранцу почти нереально. Корейцы злятся: мол, она не может знать лучше нас, она не кореянка. Был предмет — что-то вроде истории культуры, мы на нем много писали. К экзамену нужно было проанализировать статьи и книги о холокосте и сочинить эссе. Я взялась добросовестно, прочитала много литературы, написала больше десяти черновиков на русском, потом чистовик, затем перевела на английский и, наконец, отдала молодому человеку перевести на корейский. Фразы сложные, поэтому самой было трудно. Мы справились, я аккуратно всё переписала и пришла на экзамен. Думаю: ну всё, сдам несчастный листок и покончу с этим.

Заходит преподаватель и говорит: убираем ваши листки, достаем чистые и пишем всё заново. Списывать, естественно, нельзя. Я просто разрыдалась. Я и так на этом предмете всё время рыдала, и до занятий, и после, и во время — потому что ничего не понимала. Корейские стихи, например, — это вообще ужас. Даже если знаешь все слова. А тут — эссе на сложную тему. В итоге кое-как выдавила в сильно упрощенном виде, местами примитивном, но сделала. Очень удивилась, когда получила «В плюс». Преподаватель позже сказала: «Извини, я бы тебе поставила А, но не могу. Ты хорошо занималась, ходила на все занятия, делала домашние задания вовремя, но ты не кореянка». Спорить не стала. Так можно вырулить на усердии, даже если иностранец.

«Поступают в университет для получения визы»

Система образования отличается от российской. Первый семестр идет с марта по июнь, второй — с сентября по декабрь. Июль, август, январь и февраль — каникулы. Для большинства корейцев это счастливое время. В школе они почти не отдыхают (каникулы всего месяц), потом надо на работу, а пока можно пожить в свое удовольствие, потусоваться, пить алкоголь и прочее. Обычная практика — пару раз взять академический отпуск, чтобы продлить статус студента на год или два.

Мы сами составляем расписание. Есть несколько обязательных предметов, которые нужно пройти, — хоть на первом, хоть на четвертом курсе. Остальные надо выбрать.

Места на самые популярные дисциплины расхватывают немедленно. Это целая история. В прошлый раз я договорилась о помощи со знакомыми студентами. Нам обязательно нужен был компьютерный клуб с хорошим интернетом, потому что обычный ноутбук и Wi-Fi в кафе не справятся. Я только потом поняла почему.

корея Евгения Белова со своими одногруппницами Фото: Из личного архива Евгении Беловой

Настал день икс — открытие записи. Она начиналась в 10 утра. Примерно с 8 все компьютерные клубы возле университета уже были заняты студентами, хотя таких заведений очень много (корейцы любят играть). Мы кое-как нашли места и стали ждать. 9:59 — система говорит, что еще рано. 10:00 — я пытаюсь зайти на сайт. Меня постоянно вышибало, потому что тысячи учащихся делали то же самое в то же время. 10:02 — наконец, загружаюсь, спешно кликаю на все нужные предметы. 10:04 — все мои заявки приняты, я счастлива. Рядом сидел парень, он не сумел записаться на выбранные курсы уже на седьмой минуте, а на десятой совсем ничего не осталось. Точнее остались менее интересные, менее популярные или более сложные. Мне тогда повезло. А иного способа нет, только так. Можно выбрать до 22 курсов.

Стоимость семестра — примерно тысяча долларов. Для всех действует система скидок — от 20 до 100%. Она дается за успехи в учебе. Иностранным студентам обязательно предоставляется общежитие и трехразовое питание, но они оплачиваются отдельно. Многие учащиеся подрабатывают в магазинчиках или кафешках, особенно приезжие. В месяц они получают как раз около тысячи долларов, то есть хватает и на учебу, и на жизнь, и еще родным отправить. Такое часто практикуют уроженцы Узбекистана — здесь их много.

Узбеки, как правило, приезжают ради работы. В университет они поступают для получения визы, поэтому выбирают программы попроще. Некоторые молодые люди и девушки из образованных семей, с которыми можно и по-русски поговорить, стремятся учиться, но их немного.

«Загадили всю страну, кругом из-за вас мусор!»

Корейцы довольно неплохо относятся к россиянам. Только когда был пик конфликта с Украиной, многие местные спрашивали при знакомстве: «Ах, ты из России? Воюешь с украинцами?». Много негатива было в этом отношении. Видимо, СМИ здесь показывали ситуацию так, что Украина условно хорошая, а Россия плохая. Сейчас это всё поутихло.

Но конкретно против России никто ничего не имеет. Мне кажется, сложнее ребятам из Узбекистана, хотя точно не знаю. Иногда в самом деле встречается откровенная дискриминация. Ехала как-то в такси. Водитель, узнав, откуда я, воскликнул что-то вроде: «Понаехали! Загадили всю страну, кругом из-за вас мусор! Я бы вас всех посадил в самолет и отправил домой!» Что-то напоминает, правда? Но не факт, что его слова относятся только к россиянам.

корея Одногруппники Евгении Фото: Из личного архива Евгении Беловой

В Сунчхоне и Йосу эмигрантов не так уж много. Есть места, где их больше, — например, на острове Чеджу. Там притесняют — мне рассказывали знакомые. Могут и толкнуть где-нибудь в магазине, и заказ в кафе швырнуть тебе на столик небрежно, и нагрубить. Мне лично неудобно в районе университета. Видимо, там много иностранцев, поэтому в местных заведениях нас не жалуют.