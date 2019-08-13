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Союз производителей мяса оценил продаваемую в РФ колбасу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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На прилавках российских магазинов продается только качественная и безопасная колбаса, утверждает исполнительный директор Национального союза производителей мяса и мясных продуктов Алексей Горбатов.

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«Колбаса вредной в принципе быть не может, если она произведена по документации. Достаточно посмотреть на состав и понять, хотите вы это или нет», — цитирует его НСН во вторник, 13 августа.

Эксперт добавил, что также нужно обратить внимание на производителя продукта — он должен быть «нормальным», а не подпольным. По его словам, все продукты, которые поступают в магазины, проходят проверку и обязательно сопровождаются разрешительной документацией.

При этом Горбатов отметил, что нет поводов больше доверять продукции от фермеров или небольших частных компаний, поскольку проверить качество их колбасы гораздо сложнее.

«Вся Германия покупает именно такие вот продукты мелких производителей, и они дороже, чем у крупных. Они считаются лучше. Но у нас это еще пока не очень развито», — объяснил он.

Ранее в этот же день эксперты «Роскачества» рассказали о правилах выбора качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Также в ведомстве раскрыли значение добавок, начинающихся с буквы Е.

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