Жители Геленджика, Новороссийска и Крымска остались без воды из-за аварии

Из-за аварии на трубопроводе на Кубани около 400 тыс. человек остались без воды. Об этом 13 августа сообщает телеканал «Звезда».

Авария произошла вечером 12 августа. Трещина на участке водовода между хуторами Плавненским и Новотроицким образовалась из-за изношенности трубы. Для ликвидации трещины на место прибыли две бригады специалистов по аварийно-восстановительным работам. В этой связи потребовалось остановить работу насосной станции, из-за чего Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также ряд населенных пунктов Крымского района и черноморского побережья остались без воды.

Как пишет сайт kp.ru, из-за аварии на Троицком групповом водоводе были закрыты 17 детских садов региона. На время отсутствия водоснабжения губернатор Кубани Вениамин Кондратьев взял на контроль подвоз питьевой воды жителям трех указанных городов. Рабочие с утра проводили сварку трубы, после чего систему начали промывать и постепенно запускать.

Как пишет REGNUM со ссылкой на пресс-службу краевой администрации, последствия аварии к этому часу устранили, ближе к полуночи планируется запустить подачу воды в жилые дома.

В июле сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил бесплатно пускать в баню во время отключения воды.