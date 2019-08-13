В МФК «Искра-Парк» появятся «умные апартаменты»

Компания «Галс-Девелопмент» заключила партнерское соглашение с ООО «ЛИИС Инженерные решения» на пилотное внедрение концепции «умные апартаменты» в городском квартале «Искра-Парк». Об этом в понедельник, 12 августа, сообщается в пресс-релизе застройщика, поступившем в редакцию «Известий».

ЛИИС — первая компания, отобранная в рамках проекта Build Up — акселератора технологических стартапов по поиску инноваций в строительной отрасли, реализуемая ведущими девелоперскими и строительными компаниями «Галс-Девелопмент», «Донстрой Инвест» и ФОДД совместно с фондом «Сколково».

«Умные апартаменты» представляют собой платформу, объединяющую управление всеми инженерными системами апартаментов в мобильном приложении на смартфоне. Система работает с применением проводных и беспроводных решений. Технология позволит жителям «Искра-Парк» контролировать управление светом, розетками, отоплением, кондиционированием, шторами. Кроме того, система осуществляет регистрацию протечек и перекрытие стояков водоснабжения в случае их обнаружения.

Опция будет предложена как новым клиентам, так и владельцам, совершившим покупку ранее.

Городской квартал «Искра-Парк» расположен на Ленинградском проспекте недалеко от станций метро «Динамо» и «Петровский парк». Архитектурный проект вдохновлен шедеврами московской архитектуры прошлого столетия. Для каждой из десяти секций «Студия Артемия Лебедева» разработала авторский рисунок-паттерн, отражающий достижения СССР в период 1930–1950-х годов XX века в таких отраслях, как авиастроение, космическая индустрия, нефтяная и атомная промышленность, машиностроение.

В проекте представлено 772 апартамента бизнес-класса. Кроме того, на территории установлена зарядная станция для электромобилей мощностью 50 кВт.