Прямой эфир

В МФК «Искра-Парк» появятся «умные апартаменты»

0
Фото: компания «Галс-Девелопмент»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания «Галс-Девелопмент» заключила партнерское соглашение с ООО «ЛИИС Инженерные решения» на пилотное внедрение концепции «умные апартаменты» в городском квартале «Искра-Парк». Об этом в понедельник, 12 августа, сообщается в пресс-релизе застройщика, поступившем в редакцию «Известий».

С расширением: россиян обеспечат дополнительной жилплощадью
Через пять лет на каждого жителя страны будет приходиться на 2,5 кв. м больше

ЛИИС — первая компания, отобранная в рамках проекта Build Up — акселератора технологических стартапов по поиску инноваций в строительной отрасли, реализуемая ведущими девелоперскими и строительными компаниями «Галс-Девелопмент», «Донстрой Инвест» и ФОДД совместно с фондом «Сколково».

«Умные апартаменты» представляют собой платформу, объединяющую управление всеми инженерными системами апартаментов в мобильном приложении на смартфоне. Система работает с применением проводных и беспроводных решений. Технология позволит жителям «Искра-Парк» контролировать управление светом, розетками, отоплением, кондиционированием, шторами. Кроме того, система осуществляет регистрацию протечек и перекрытие стояков водоснабжения в случае их обнаружения.

Опция будет предложена как новым клиентам, так и владельцам, совершившим покупку ранее.

Городской квартал «Искра-Парк» расположен на Ленинградском проспекте недалеко от станций метро «Динамо» и «Петровский парк». Архитектурный проект вдохновлен шедеврами московской архитектуры прошлого столетия. Для каждой из десяти секций «Студия Артемия Лебедева» разработала авторский рисунок-паттерн, отражающий достижения СССР в период 1930–1950-х годов XX века в таких отраслях, как авиастроение, космическая индустрия, нефтяная и атомная промышленность, машиностроение.

В проекте представлено 772 апартамента бизнес-класса. Кроме того, на территории установлена зарядная станция для электромобилей мощностью 50 кВт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье
Эксперты прогнозируют рост строительства жилья в РФ до 120 млн кв. м в год

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017