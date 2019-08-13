Более 40 жителей Ленобласти заболели клещевым энцефалитом

Более 13 тыс. человек в Ленинградской области и Санкт-Петербурге обратились к медикам с укусами клещей. Врачи выявили 42 случая клещевого энцефалита.

Только за последнюю неделю зарегистрировано около 1,3 тыс. укусов клещей. В основном пострадали жители Пушкинского, Курортного, Красногвардейского и Приморского районов. Всего за летний период к врачам обратились свыше 13 тыс. человек, среди которых 2,2 тыс. детей. Об этом сообщает телеканал «78».

Всего выявлено 42 случая заболевания клещевым энцефалитом и 216 случаев клещевого боррелиоза. Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, что для удаления клещей необходимо обращаться в травматологические пункты.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области выявлены случаи заболевания крымской геморрагической лихорадкой, которая передается с укусами клещей. 49-летняя женщина скончалась от заболевания. Пациентка пыталась лечиться сама и не обращалась к врачам.