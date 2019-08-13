В Митино появится электробусный парк

В московском районе Митино появится электробусный парк. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

В городской администрации отметили, что данное решение поможет сохранить экологию района. Рассчитанный на 250 мест парк расположится в 8-м микрорайоне. Старт строительства намечен на середину 2021 года, пишет НСН.

Местные жители ранее выступали против строительства автобусного парка, но парк электробусов получил их поддержку. Он поможет не только улучшить экологию, но и транспортную доступность района.

6 августа сообщалось, что электробусы в Москве вышли на новый маршрут.