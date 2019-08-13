Фестиваль воздухоплавания стартовал в Рязанской области

Ежегодный фестиваль воздухоплавания «Небо России» начался в Рязанской области. Жители региона уже увидели первые полеты шаров.

Фестиваль будет проходить до 18 августа. Торжественное открытие мероприятия состоится в Монастырском саду на территории кремля. Гостей ожидает концертная программа, а также наблюдение за вечерним свечением аэростатов. Об этом пишет РИА «7 новостей».

С 14 по 16 августа ожидаются спортивные полеты. Еще раз за вечерним свечением аэростатов зрители смогут понаблюдать 17 августа.

Ранее сообщалось, что в Анапе проведут фестиваль «Киношок». Жюри будет оценивать фильмы России и стран СНГ.