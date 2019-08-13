В летней акции «День без турникетов» приняли участие более 5 тыс. человек

Вторая летняя акция «День без турникетов» прошла с 8 по 10 августа и привлекла внимание более 5 тыс. москвичей.

На этот раз акция прошла под темой «Концептуальный отдых». Для всех желающих были организованы интерактивные мастер-классы и экскурсии на более чем 30 площадках, многие из которых приняли участие в акции впервые.

Одной из ведущих площадок, сочетающих в себе грани интеллектуального, творческого и эмоционального развития, стал Kids City. Детский город профессий предложил для посетителей обширное развивающее пространство, объединяющее в себе современные концепты дополнительной социальной адаптации, а также досуга для детей и взрослых.

Участники экскурсии посетили несколько Точек Роста – специальных интерактивных тематических площадок, где каждое занятие позволило не только познакомиться с профессиями на практике, но и приобрести новые знания и навыки.

В «Центре развития инжиниринга» Московского Политеха гости акции смогли погрузиться в фантастический мир уникальных разработок. Участникам рассказали о программировании беспилотников и о том, как запустить в космос собственный спутник.

В интерактивно-развлекательном комплексе Cyberspace каждый посетитель смог найти себе занятие по душе. Участники акции посетили все игровые киберспортивные пространства и узнали об особенностях работы развлекательных площадок и организации прямых трансляций. Также гости акции совершили пробный заезд в зоне автомобильных симуляторов, на которых проходят турниры по виртуальным гоночным заездам.

Также участники акции посетили образовательную прогулку-экскурсию на трамвае «Аннушка», во время которой гости узнали много нового и интересного об исторических достопримечательностях столицы.

Акция «День без турникетов» впервые прошла в Москве в 2012 году. Тогда около 600 человек посетили восемь предприятий. С тех пор участниками стали свыше 94 тыс. человек и более 174 инновационных производств столицы. Предыдущая акция состоялась в июле этого года. В ней приняли участие 35 компаний и около семи тысяч человек.