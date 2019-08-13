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Единый билет в музеи Свияжска появился в Татарстане

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Туристический маршрут в Свияжск по схеме «электричка плюс автобус» запустили в Татарстане. Посетители могут приобрести единый билет на шесть музеев острова-града в железнодорожных станциях.

Интермодальный маршрут предусматривает, что при наличии единого билета в музеи туристы имеют право проезда на автобусе от станции Свияжск до острова и обратно. Приобрести билет можно в железнодорожных кассах, пишет ИА «Татар-информ».

Автобусы отправляются от станции и с острова по расписанию. Приобретать билеты на электричку необходимо отдельно. Билеты в музеи можно купить на станциях Казань-1, Казань-2, Метро Аметьево, Васильево, Юдино, Компрессорный, Зеленый Дол и Свияжск.

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