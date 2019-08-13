Зеленский отстранил Безсмертного от минского процесса

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Романа Безсмертного от исполнения обязанностей представителя Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.

Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства во вторник, 13 августа.

Несколькими днями ранее, как пишет УНИАН, Безсмертный отметился провокационным заявлением. Он высказал мнение о том, что Украина должна приостановить участие в переговорах в Минске в связи с недавней гибелью украинских военных на Донбассе.

6 августа на фоне новости о гибели военных президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран — участниц «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция, Украина) с призывом собраться как можно скорее для возобновления переговоров по Донбассу.

С 21 июля на юго-востоке Украины действует режим прекращения огня. Однако за несколько часов до его вступления в силу представители Киева попыталась спровоцировать ополченцев и обстреляли жилые дома в Первомайске. Впоследствии бойцы ВСУ неоднократно нарушали перемирие.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В ответ на это Киев начал на неподконтрольных ему территориях так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).