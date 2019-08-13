Прямой эфир

Зеленский отстранил Безсмертного от минского процесса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Романа Безсмертного от исполнения обязанностей представителя Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.

Остаются на линии: Донбасс ждет реальных шагов Киева по перемирию
Владимир Зеленский второй раз позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию на юго-востоке Украины

Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства во вторник, 13 августа.

Несколькими днями ранее, как пишет УНИАН, Безсмертный отметился провокационным заявлением. Он высказал мнение о том, что Украина должна приостановить участие в переговорах в Минске в связи с недавней гибелью украинских военных на Донбассе.

6 августа на фоне новости о гибели военных президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран — участниц «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция, Украина) с призывом собраться как можно скорее для возобновления переговоров по Донбассу.

С 21 июля на юго-востоке Украины действует режим прекращения огня. Однако за несколько часов до его вступления в силу представители Киева попыталась спровоцировать ополченцев и обстреляли жилые дома в Первомайске. Впоследствии бойцы ВСУ неоднократно нарушали перемирие.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В ответ на это Киев начал на неподконтрольных ему территориях так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Донбассе предупредили об опасности очередного витка эскалации конфликта
ВСУ обстреляли из пулемета школу на севере Горловки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017