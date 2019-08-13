Прямой эфир

Вице-премьеру Италии пригрозили штрафом в €250 тыс. за публикацию в Twitter

0
Фото: REUTERS/Antonio Parrinello
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-премьера и главу МВД Италии Маттео Сальвини признали виновным в нарушении авторских прав из-за публикации в микроблоге в Twitter снимка немецкого фотографа Фридхольда Улонска. Решение вынес Земельный суд во Франкфурте-на-Майне, министру грозит штраф до €250 тыс. или административный арест до шести месяцев.

Как пишет ТАСС, речь идет о публикации от 28 июня, к которой прикреплен коллаж из фотографий судна Sea Watch, его машиниста Зёрена Мое и капитана Каролы Ракете. Экипаж Sea Watch выполняет неправительственные миссии по спасению терпящих бедствие мигрантов в море.

Вероятно, Сальвини скачал коллаж в Сети. Будучи противником подобных миссий, политик подписал публикацию так:

«Карола, виновная в том, что родилась «белой богатой немкой», и Зёрен (Помните? Кажется, его девиз был «оставаться бунтарем, оставаться гнилым») благодарят Демократическую партию (ДП) за пожертвования для пиратского судна Sea Watch».

Как 13 августа пишет газета Schwäbisches Tagblatt, суд постановил, что Сальвини не имел права публиковать коллаж без согласия Улонска, который является автором снимка судна. При этом известно, что перед размещением фото Сальвини звонил фотографу с просьбой дать разрешение, на что тот ответил отказом. Улонска утверждает, что Сальвини не в первый раз нарушает его авторские права. Кроме того, сам фотограф поддерживает экипаж Sea Watch, в отличие от Сальвини.

Сумма иска сейчас составляет €6 тыс. Если фотографу удастся выиграть дело, то деньги он намерен направить на поддержку экипажа судна.

12 июня на судне Sea Watch в итальянский порт были доставлены трое мигрантов. Капитана поместили под домашний арест по обвинению в пособничестве незаконной миграции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп упоминал Россию в Twitter больше остальных стран
В Twitter без спроса использовали данные пользователей для рекламы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017