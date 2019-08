Вице-премьеру Италии пригрозили штрафом в €250 тыс. за публикацию в Twitter

Вице-премьера и главу МВД Италии Маттео Сальвини признали виновным в нарушении авторских прав из-за публикации в микроблоге в Twitter снимка немецкого фотографа Фридхольда Улонска. Решение вынес Земельный суд во Франкфурте-на-Майне, министру грозит штраф до €250 тыс. или административный арест до шести месяцев.

Как пишет ТАСС, речь идет о публикации от 28 июня, к которой прикреплен коллаж из фотографий судна Sea Watch, его машиниста Зёрена Мое и капитана Каролы Ракете. Экипаж Sea Watch выполняет неправительственные миссии по спасению терпящих бедствие мигрантов в море.

Вероятно, Сальвини скачал коллаж в Сети. Будучи противником подобных миссий, политик подписал публикацию так:

«Карола, виновная в том, что родилась «белой богатой немкой», и Зёрен (Помните? Кажется, его девиз был «оставаться бунтарем, оставаться гнилым») благодарят Демократическую партию (ДП) за пожертвования для пиратского судна Sea Watch».

Carola, in colpa per essere nata “bianca, tedesca e ricca” e Sören (ricordate? Il suo motto pare sia “rimanere ribelle, rimanere marciume”) ringraziano il PD per le donazioni alla nave pirata Sea Watch. 🙏 pic.twitter.com/qKwDkORe8S