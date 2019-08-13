Мобильные бригады будут сопровождать пенсионеров в Орловской области

В Орловской области модернизировали работу выездных мобильных бригад на базе учреждений социального обслуживания. Они будут осуществлять сопровождение граждан старше 65 лет в больницы и поликлиники.

В рамках регионального проекта «Старшее поколение нацпроекта «Демография» для региона приобрели 30 машин для доставки сельских жителей в медицинские организации. В ближайшее время планируется закупка еще двух автомобилей, приспособленных для маломобильных пассажиров. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

График диспансеризации и профилактических осмотров был составлен совместно с учреждениями здравоохранения. Согласно нему выездные бригады доставляют пожилых людей из сельской местности.