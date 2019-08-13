Реконструкция Советского парка стартовала в Омске

В Омске началась реконструкция Советского парка. Стоимость работ оценили в 30 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Из-за высокой стоимости проекта работы разделены на два этапа. Первый включает в себя благоустройство центральной аллеи, спортивной зоны, установку входной группы из метала и дерева, а также монтаж объемных надписей «Привет, Омск» и «Парк Советский», пишет ИА «Город55».

Завершить работы планируется до 15 октября. Стоимость контракта составила 29,9 млн рублей.

Второй этап проекта благоустройства будет реализован в следующем году. Он включает в себя обновление сети пешеходных дорожек и разработку документации для реконструкции лестницы.