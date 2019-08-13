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Глава радиостанции «Говорит Москва» назвал воровством захват ее Telegram-канала

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Главный редактор «Говорит Москва» Роман Бабаян назвал воровством переименование Telegram-канала радиостанции и переход его в руки уволившихся журналистов. Об этом во вторник, 13 августа, пишет ТАСС.

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«На мой взгляд, это банальное воровство — рейдерский захват, по-другому не назовешь. Я руководствуюсь в своих оценках тем, что Telegram-каналом занимался весь коллектив «Говорит Москва» на протяжении многих лет — почти 60 человек. Все делали этот канал интересным для подписчиков», — сказал он, отметив, что сотрудники радиостанции пребывают в шоке от поступка бывших коллег.

По словам Бабаяна, для создания Telegram-канала радиостанции была приобретена SIM-карта на имя одного из сотрудников, впоследствии его не переписали на юридическое лицо. В апреле бывший глава «Говорит Москва» Сергей Доренко уволил этого сотрудника. Вместе с тем Бабаян заявил, что не намерен обращаться в суд, команда радиостанции запускает канал с прежним названием и будет над ним работать.

Ранее во вторник стало известно, что бывшие журналисты, ведущие и редакторы радиостанции «Говорит Москва» продолжат вести Telegram-каналы ее экс-главы Сергея Доренко, скончавшегося в мае. Отмечалось, что «Подъем» — это бывший Telegram-канал радиостанции, но теперь к ней отношения не имеет. Туда продолжат загружать оперативные новости, эксклюзивы, репортажи, фото- и видеоматериалы. В канале «Расстрига», который вел лично Доренко, теперь станут публиковать тексты политологов и журналистов, интервью, лонгриды, цитаты и видео самого журналиста.

Руководство радиостанции «Говорит Москва» подтвердило смену собственника Telegram-канала, а также сообщило об уходе пяти журналистов с радиостанции.

Сергей Доренко скончался 9 мая в центре Москвы в возрасте 59 лет из-за аневризмы аорты. 24 июня тележурналист Роман Бабаян стал главным редактором радиостанции «Говорит Москва».

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