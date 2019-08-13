В Гибралтаре опровергли информацию об освобождении танкера Grace 1

Власти Гибралтара (заморская территория Великобритании) официально не подтверждают информацию об освобождении иранского танкера Grace 1, задержанного в начале июля. Об этом во вторник, 13 августа, сообщил «РИА Новости» официальный представитель Гибралтара.

«Да, я видел это сообщение (об освобождении танкера. — Ред.), но такой информации у нас нет», — отметил источник.

Ранее 13 августа агентство Fars со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах сообщило, что власти Гибралтара освободят задержанный в начале июля танкер Grace 1 уже к вечеру.

Собеседник агентства назвал арест танкера Grace 1 законным. Он добавил, что Гибралтар «продолжает стремиться к деэскалации проблем, возникших после задержания».

Представитель властей отметил, что действующее постановление об аресте судна истекает вечером 17 августа.

Супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС в четверг, 4 июля, по подозрению в доставке сырья в Сирию в нарушение санкций ЕС. На борту судна находятся 28 членов экипажа, среди которых граждане Индии, Пакистана и Украины.