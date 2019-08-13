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Монеты XVII века нашли в Самаре

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В Самаре в районе строительства Фрунзенского моста обнаружили монеты, датированные XVII веком. Об этом сообщает региональное управление госохраны объектов культурного наследия.

Среди находок замечены монеты более позднего периода — вплоть до середины XX века. Арехологи изучили участок площадью более 700 кв. м на месте строительства моста и обнаружили нательные кресты, орудия труда, осколки стеклянной и фарфоровой посуды, фрагменты керамики, пишет НИА «Самара» со ссылкой на портал «Территория Самара».

Ежедневно на месте раскопок работают 40 человек.

В конце июля сообщалось о том, что в Великом Новгороде ученые института археологии РАН обнаружили серию сборных каменных саркофагов в ходе раскопок в Юрьевом монастыре. В них в XII – начале XIII века были похоронены бояре.

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