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Замглавы МВД Киргизии уволили после задержания Атамбаева в связи с утратой доверия

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Замглавы МВД Киргизии Курсан Асанов отправлен в отставку в связи с утратой доверия и за предательство интересов милиции после спецоперации по задержанию бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, пишет агентство K-News.

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Распоряжение об увольнении чиновника было подписано премьер-министром страны Мухаммедкалыем Абылгазиевым во вторник, 13 августа, по итогам служебного расследования о выполнении Асановым своих прямых обязанностей по недопущению массовых беспорядков 7-8 августа. Итоги расследования переданы в генпрокуратуру республики для юридической оценки.

Операция по задержанию бывшего президента Киргизии началась 7 августа — силовики пришли в его резиденцию недалеко от Бишкека. Сторонники политика встали на его защиту. Между ними и правоохранителями начались столкновения со стрельбой и применением спецсредств.

Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева составило 52 человека. Сообщалось, жертвой захвата резиденции стал один из силовиков, мужчина погиб от огнестрельного ранения. Еще несколько человек были взяты в заложники.

Экс-президент сдался силовикам после продолжительных переговоров, 9 августа его арестовали. 13 августа Атамбаеву предъявили обвинения по ряду особо тяжких преступлений, таких как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти. Кроме того, его обвиняют в коррупции и злоупотреблении властью во время его пребывания на посту президента.

Бывший глава государства, в свою очередь, не признал себя виновным и отказался сотрудничать со следствием.

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