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В Роскачестве оценили новую схему онлайн-продаж алкоголя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких
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В Роскачестве прокомментировали инициативу по легализации продаж алкоголя в интернете. Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский в интервью «Известиям» во вторник, 13 августа, рассказал, что торговля спиртным в Сети требует специальных правил и дополнительного контроля.

По словам эксперта, переход к продаже товаров через интернет — это естественный этап развития потребительского рынка.

«При этом продажи через интернет — это важнейшее конкурентное преимущество, которое могут получить российские виноделы при работе на рынке. Эксперты Роскачества в ходе аудитов винодельческих хозяйств обращают внимание, что далеко не все качественные вина, которые продаются на самих винодельнях и в винных регионах, находят путь к покупателю на всей территории страны. Интернет-продажи могли бы решить эту проблему», — отметил Лоевский.

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Замглавы Роскачества рассказал, что для контроля продаж в Сети создана специальная доменная зона egais, право на работу в которой имеет только ограниченный круг компаний с оптовой лицензией.

«Так и участники рынка дорожат своей репутацией и бизнесом, поэтому будут жестко контролировать весь процесс, включая работу курьеров. Для их внешнего контроля ничто не мешает проводить контрольные закупки так же, как они проводятся в обычной рознице», — пояснил он.

По мнению эксперта, ограничение продаж алкоголя специальной доменной зоной могло бы помочь решить проблему реализации спиртного посредством нелегальных сайтов, которая сейчас ведется фактически бесконтрольно.

Ранее 13 августа сообщалось, что Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила новый способ легализации продаж алкоголя в Сети. Фиксировать время и место реализации спиртного позволит система выдачи онлайн-чеков через смартфоны и планшеты курьеров — с помощью облачных сервисов и QR-кодов. В ассоциации считают, что такая система даст возможность ограничить ночную торговлю алкоголем, а также оградить от него несовершеннолетних.

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