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Врача в Пензенской области оштрафовали после смерти пациента

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В Пензенской области суд постановил оштрафовать медика после гибели пациента. Уголовное дело в отношении врача закрыто.

По данным правоохранительных органов, мужчина поступил в Каменскую межрайонную больницу с жалобой на боль в плече после падения на улице. У пожилого пациента выявили перелом правой плечевой кости. При этом медики не диагностировали травму таза. В результате состояние мужчины ухудшалось. Он скончался в реанимационном отделении из-за закрытой травмы таза, осложнившейся геморрагическим шоком. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

Врач-уролог, в отношении которого проводилось расследование, направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему судебного штрафа. Суд удовлетворил ходатайство, медику назначен штраф в размере 60 тыс. рублей.

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