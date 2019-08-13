Иран превысил допустимый в рамках СВПД уровень запаса низкообогащенного урана

Тегеран довел запасы низкообогащенного урана до 370 кг, сообщил во вторник, 13 августа, представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

«В данный момент у нас хорошие темпы выработки, и запасы наши превысили (объем, допустимый Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) <…> вплоть до 70 [кг], объемы будут расти быстро», — приводит его слова агентство Mehr News Agency.

В своем выступлении Камальванди также коснулся вопроса о производстве тяжелой воды, запасы которой, согласно сделке, не должны превышать 130 т. По словам представителя ОАЭИ, Иран не обязан соблюдать эти условия, так как на эту и другую высокотехнологическую продукцию есть спрос и у Тегерана есть рынки сбыта, которые он не намерен терять.

«Хотя объемы экспорта тяжелой воды невелики, у нас есть разнообразные рынки, которые включают европейские и неевропейские страны», — отметил он.

Летом 2015 года между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией был подписан Совместный всеобъемлющий план действий. Согласно документу, Тегеран отказывается от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций. В частности, ИРИ обязалась в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды. При этом республика может иметь у себя 300 кг низкообогащенного урана и 130 т тяжелой воды.

В мае 2018 года США объявили о выходе из сделки, обвинив Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия. После этого Вашингтон неоднократно вводил в действие старые санкции и объявлял о новых мерах против исламской республики.

8 мая 2019 года Иран уведомил участников СВПД о решении прекратить выполнять обязательства по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Тегеране указали, что меры связаны с нарушением Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций, а также неспособностью оставшихся подписантов соглашения в должной мере решить возникшие проблемы.

18 июля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не выйдет из ядерной сделки, однако степень соблюдения условий будет зависеть от действий партнеров. 19 июля госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что Трамп готов начать переговоры с республикой без предварительных условий.