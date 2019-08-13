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Сотрудника пилорамы оштрафовали за мусор в лесу в Брянской области

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В Климовском районе Брянской области оштрафовали сотрудника местной пилорамы. Мужчина игнорировал правила санитарной безопасности.

На месте была проведена прокурорская проверка, которая показала, что арендуемый участок леса оказался завален бытовым мусором. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Брянское управление лесами привлекло работника предприятия к административной ответственности и обязало его выплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.

В июле стало известно о том, что жители Брянской области получили возможность сдавать вторсырье на переработку и получать за это деньги. Возродить советскую традицию решил региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами

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