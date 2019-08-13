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Зоополицию создадут в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге казаки планируют создать зоополицию. Она будет представлять собой бригады быстрого реагирования, которые будут выезжать на сообщения жителей о жестоком обращении с животными.

Как рассказал организатор зоополиции, руководитель «Уральского казачества» атаман Геннадий Ковалев, вся документация уже подготовлена. Средства на запуск проекта планируют получить в фонде президентских грантов, пишет ИА «Ура.ру».

По словам организаторов проекта, проблема является актуальной.

«В Березовском недавно топором на глазах у детей зарубили собаку, а на Уралмаше год назад ранее судимый связал собаку и нанес более двадцати ножевых ранений», — цитирует агентство Ковалева.

В состав каждой бригады планируют включить ветеринара, юриста, журналиста-оператора для ведения прямых трансляций и двух казаков для физической защиты. Бороться с живодерами будут при помощи звонков от активистов.

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