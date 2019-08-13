Подтопление ожидается на берегах реки Колымы

По информации ФГБУ «Колымское УГМС», на реке Колыме у Сеймчана 13 августа в 8:00 уровень воды составил 729 см (критерий 670 см), уровни воды на реке Колыме у поселка Сеймчан сохранятся выше допустимой отметки.

Возможно подтопление пониженных участков поймы между Среднеканом и Сеймчаном, передает ИА MagadanMedia.

Ранее в двух округах Магаданской области — Тенькинском и Сусуманском — ввели режим ЧС из-за ливней. Там размыло дороги и поднялся уровень воды в реках.