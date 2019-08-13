Напавших на прохожего подростков задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии задержали двух подростков, напавших на прохожего с ножами и пистолетом. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба УВО войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленинградской области.

«Были задержаны двое граждан в возрасте 19 лет, которые угрожали 26-летнему прохожему ножом и пистолетом, а также нанесли ему телесные повреждения, после чего пострадавший был госпитализирован», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 13 августа двое молодых людей, скрыв лица за шарфами, стали угрожать прохожему возле дома 26 по Кирочной улице, после чего нанесли ему травмы. Наряд вневедомственной охраны, вызванный очевидцами происшествия, оперативно поймал пытавшихся сбежать подростков неподалеку от места ЧП. У них изъяли пневматический пистолет Stalker и два ножа, после чего доставили в полицейское отделение. Пострадавшего прохожего госпитализировали в Мариинскую больницу, а виновников инцидента проверяют на причастность к совершенным преступлениям и административным правонарушениям.

Оба молодых человека были неоднократно судимы ранее, в том числе и за преступления, предусмотренные статьями 158, 161 и 166 УК РФ, которые подразумевают кражу, грабеж и неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Австралии мужчина напал на прохожих с мачете.