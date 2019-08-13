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Шесть человек заболели клещевым боррелиозом в Волгоградской области

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За неделю в Волгоградской области выявлено четыре случая клещевого боррелиоза. Всего с начала сезона болезнь выявлена у шести жителей региона.

По данным Роспотребнадзора, клещевой боррелиоз может вызывать поражения опорно-двигательного аппарата и кожных покровов у пациентов. За неделю выявлено четыре факта заболевания. При этом сообщается, что новых случаев крымской геморрагической лихорадки не выявлено. Всего за сезон известно о семи случаях болезни, сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

За неделю с укусами клещей к врачам обратились 75 жителей региона.

Ранее сообщалось, что в июле от крымской геморрагической лихорадки скончалась 49-летняя жительница Котельниковского района. Женщину доставили в больницу с высокой температурой и кровотечением. Установлено, что пациентка пыталась лечиться сама и не обращалась к врачам.

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