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Медведев поручил направить 39 млрд рублей на ремонт дорог в регионах РФ

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился направить более 39 млрд рублей на ремонт дорог в регионах. Об этом во вторник, 13 августа, сообщается в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

Так, регионы получат более 34 млрд рублей в рамках целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» и госпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры».

Также более 4,5 млрд рублей будет выделено из федерального дорожного фонда — это средства, не израсходованные в рамках этих программ в 2018 году.

В октябре прошлого года Медведев заявил, что дороги являются ключевым условием не только для привлечения инвестиций, но развития промышленности и городского хозяйства. Он также отметил, что российские дороги должны быть долговечными и надежными.

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