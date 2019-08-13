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Овчарка напала на двух детей в Свердловской области

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Собака напала на двух детей и нанесла им травмы в Свердловской области. Проверку по факту случившегося проводит прокуратура.

По данным правоохранительных органов, нападения происходили в Нижней Салде. На улице Ломоносова 14-летняя девочка подкармливала безнадзорную собаку. Животное увязалось за школьницей, вскоре рядом появилась вторая собака. Овчарка набросилась на девочку и покусала ее за лицо. Об этом сообщает ТагилСити.Ру.

В тот же день овчарка напала на четырехлетнего мальчика. У ребенка обнаружены многочисленные травмы лица.

Полицейским удалось найти владельца овчарки. Он сообщил, что собака сбежала за территорию его двора. Прокуратура намерена проверить, как на территории Нижней Салды проводится отлов бродячих животных. Кроме того, в суд планируется направить иск о компенсации морального вреда пострадавшим детям. Степень вреда, нанесенного их здоровью, будет оценена в ходе экспертизы.

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