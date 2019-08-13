На Крымском мосту установлен новый суточный рекорд по количеству машин

Новый рекорд трафика зафиксировали 12 августа на мосту через Керченский пролив. За сутки по нему проехали 35 989 машин. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Прежний суточный максимум пришелся на 11 августа — 35 307 автомобилей, сообщает «Федеральное агентство новостей». В прошлом году наиболее высокая интенсивность движения в обе стороны была отмечена также 12 августа — за сутки по мосту проехало 33 359 транспортных средств.

С начала лета по Крымскому мосту проехали почти 1,7 млн автомобилей, передает телеканал «Звезда». Традиционно поток вырос в пик сезона отпусков.

По данным инфоцентра, с начала работы моста 16 мая 2018 года по нему проехали 6,5 млн машин. Эксплуатация автодорожной части идет в штатном режиме.

12 августа строители проверили систему освещения на Крымском мосту на километровом участке ближе к Тамани. Пока включили 150 светильников, а всего на дороге их будет 2,5 тыс. Лампы будут автоматически включаться в сумерки и выключаться в утренние часы.

Крымский мост — самый протяженный в России (19 км). Он соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу. Строительство автодорожной части завершилось 15 мая 2018 года, а железнодорожную часть запустят в эксплуатацию ориентировочно 9–10 декабря. 18 июля появилось видео укладки рельсов на сооружении.