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На Крымском мосту установлен новый суточный рекорд по количеству машин

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Новый рекорд трафика зафиксировали 12 августа на мосту через Керченский пролив. За сутки по нему проехали 35 989 машин. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

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Прежний суточный максимум пришелся на 11 августа — 35 307 автомобилей, сообщает «Федеральное агентство новостей». В прошлом году наиболее высокая интенсивность движения в обе стороны была отмечена также 12 августа — за сутки по мосту проехало 33 359 транспортных средств.

С начала лета по Крымскому мосту проехали почти 1,7 млн автомобилей, передает телеканал «Звезда». Традиционно поток вырос в пик сезона отпусков.

По данным инфоцентра, с начала работы моста 16 мая 2018 года по нему проехали 6,5 млн машин. Эксплуатация автодорожной части идет в штатном режиме.

12 августа строители проверили систему освещения на Крымском мосту на километровом участке ближе к Тамани. Пока включили 150 светильников, а всего на дороге их будет 2,5 тыс. Лампы будут автоматически включаться в сумерки и выключаться в утренние часы.

Крымский мост — самый протяженный в России (19 км). Он соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу. Строительство автодорожной части завершилось 15 мая 2018 года, а железнодорожную часть запустят в эксплуатацию ориентировочно 9–10 декабря. 18 июля появилось видео укладки рельсов на сооружении.

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