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Юрист рассказала о размере минимального оплачиваемого отпуска

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Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов
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Юрист, эксперт в области трудовых правоотношений Ольга Белякова рассказала, запрещает ли Трудовой кодекс предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск в размере одного календарного дня.

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По словам эксперта, в соответствии со статьей 115 Трудового кодекса России, каждому работнику положен основной ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Этот отпускной период является минимальным, и работодатель вправе локальным нормативным актом или коллективным договором установить дополнительные дни к отпуску или большую продолжительность отпуска для своих работников.

«Трудовой кодекс не запрещает предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск в размере одного календарного дня», — цитирует юриста сайт aif.ru.

По соглашению работодателя и работника ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. Хотя бы одна из его частей должна быть не менее 14 календарных дней. Это является единственным ограничением.

Оставшуюся часть отпуска сотрудник может использовать отрезками любой продолжительности, в том числе и по одному дню.

4 августа вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал «Известиям», что траты россиян на отдых внутри страны за год увеличились на 10–15% по сравнению с предыдущими показателями.

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