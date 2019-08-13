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Более 100 человек спасла служба санавиации в Приморье

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В Приморском крае с начала года служба санавиации спасла жизни 110 человек. Пациентов доставляли в медицинские учреждения из населенных пунктов с плохой транспортной доступностью.

Санавиация использовалась в том случае, если требовалась быстрая транспортировка больных или пострадавших в медицинские учреждения. С начала 2019 года было осуществлено 109 вылетов, два вертолета провели в воздухе более 300 часов. С помощью авиации в больницы доставлены 70 взрослых и 40 детей, сообщает Vostokmedia.

Вертолеты базируются в Кавалерово и Владивостоке. Санавиация работает в Приморье с 2016 года.

Ранее сообщалось, что вылеты вертолета санитарной авиации стартовали в Новосибирской области. Медики смогут оперативно оказывать помощь жителям отдаленных районов благодаря Ми-8.

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