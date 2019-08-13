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Генпрокуратура заявила о снижении количества дел об экстремизме в Сети

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Уголовные дела по 282-й статье Уголовного кодекса об экстремизме в интернете с начала года стали возбуждать значительно реже. Об этом во вторник сообщила Генеральная прокуратура России.

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За девять месяцев 2019 года количество дел об экстремизме в Сети снизилось в 54 раза, отметили в ведомстве. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает «РИА Новости».

28 декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал пакет законов, среди них и поправки о частичной декриминализации ст. 282 УК РФ.

По данным Генпрокуратуры, большинство уголовных дел по этой статье возбуждалось из-за публикаций пользователей в интернете.

В марте 2019 года генеральный прокурор России Юрий Чайка потребовал проверить исполнение его закона. Он призвал проверить обоснованность квалификации по расследуемым делам данной категории, законность их прекращения и возбуждения по ним административных производств.

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