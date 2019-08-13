В Белоруссии впервые за 20 лет обнаружили сибирскую язву

Случай заболевания сибирской язвой был зафиксирован у лошади в Брестской области Белоруссии. Об этом во вторник, 13 августа, сообщила пресс-секретарь Минсельхозпрода Белоруссии Ольга Котишевская.

По ее словам, последний раз сибирская язва регистрировалась в республике в 1999 году, передает «РИА Новости».

Котишевская добавила, что труп павшего животного сожгли.

Она уточнила, что в регионе проводятся мероприятия по ликвидации заболевания, в том числе дезинфекция в очаге болезни, вакцинация восприимчивого поголовья, наблюдение за клиническим состоянием животных.

Сибирская язва — опасная инфекционная болезнь. Она характеризуется сильной интоксикацией, лихорадкой, воспалением кожи, лимфатических узлов и внутренних органов.

При кожной форме заболевания летальность без лечения составляет 10–20%.