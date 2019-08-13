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Спасскую церковь в Тобольске планируют отреставрировать

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В Тобольске (Тюменская область) планируют провести работы по сохранению Спасской церкви. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

На изыскательные работы и разработку проектной документации направят 10,6 млн рублей. Стоимость реставрационных работ не называется, пишет портал «Наш город».

Заказчиком выступает Управление капитального строительства Тюменской области.

Ранее возле старейшего храма города местные жители провели уборку. Им удалось собрать и вывезти свыше 4 т мусора.

Акция прошла в рамках фестиваля «Добрый Тобольск». В ней приняли участие общественники, студенты Иконописной школы и неравнодушные прихожане.

Накануне сообщалось о том, что в Тюмени планируют отремонтировать Всехвятскую церковь, которая была построена в 1833 году. Стоимость работ оценили в 60 млн рублей.

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