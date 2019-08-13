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Жителям Каменки разрешили вернуться в дома

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В Ачинском районе открыли доступ в дома после взрывов на военном складе. До мест постоянного жительства людей отвезут специальными автобусами. Те, кто не сможет остаться в своих домах, вернутся в пункт временного размещения. При этом режим ЧС в районе не снят в целях безопасности. Первая серия взрывов произошла на складе в Ачинском районе 5 августа. Пожар тушили около суток, из зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тыс. человек. 9 августа прогремели новые взрывы, в пункты размещения вывезли более 1,2 тыс. жителей. В результате ЧП один человек погиб, еще 32 получили ранения.

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