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Основной причиной пожаров возле Якутска стал человеческий фактор

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Прокуратура Якутска назвала основную причину природных пожаров в окрестностях Якутска. Шесть возгораний произошли из-за человеческого фактора.

По данным правоохранительных органов, с начала пожароопасного периода в пригороде Якутска произошло восемь природных пожаров. Они охватили площадь 135,2 га лесной территории и 236 га нелесной зоны. Об этом сообщает ИА SakhaNews. Шесть пожаров из восьми произошли из-за неосторожного обращения с огнем или неосторожности при курении.

В прокуратуре уточняют, что зачастую пожары происходят по вине людей, которые разжигают костры для обогрева или приготовления пищи. На данный момент в лесах запрещено разведение костров, оставление непотушенной золы, горючих материалов и стекла, а также заправка горючим топливных баков при работающем двигателе. Костры можно разводить на площадках, которые отделены минерализованной полосой не менее 0,5 м.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в России начала снижаться.

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