В пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная новому сезону спектакля «Хищники»

29 августа в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Провокация Антона Чехова: черта, за которую нельзя заступать».

Участники мероприятия:

Валерий Владимиров, режиссер-постановщик;

Дмитрий Ермак, российский актёр, лауреат главной национальной театральной премии «Золотая Маска 2016» за главную роль в мюзикле «Призрак Оперы»;

Иван Ожогин, российский актёр музыкального театра, певец, лауреат национальных театральных премий «Золотая маска» и «Музыкальное сердце театра»;

Игорь Балалаев, актёр театра и кино, ведущий артист московского мюзикла;

Александр Пашутин, советский и российский актёр театра и кино. Народный артист РФ;

Наталия Быстрова, российская актриса мюзиклов и кино, певица. Лауреат премии «Музыкальное сердце театра»;

Ася Будрина, артистка Московского театра мюзикла;

Любовь Тихомирова, российская актриса театра и кино. Служила в театрах «Сатирикон» и театра имени Е.Б. Вахтангова.

Пресс-конференция посвящена новому сезону спектакля «Хищники» по мотивам одного из ранних произведений Антона Павловича Чехова – повести «Драма на охоте». 15 сентября музыкально-драматический спектакль открывает новый сезон на сцене концертного зала «Космос». Создатели постановки предлагают новый взгляд на классику.

Зрители видят «истинную» историю юной красавицы Оленьки Скворцовой, ее жизни, любви и трагедии в постановке Валерия Владимирова. «Хищники» – метафора, которой можно охарактеризовать каждого из героев постановки. В творческом ансамбле соединены знаменитые звёзды мюзиклов, популярные актёры драматического театра и кино, а также артисты балета. В ролях задействованы Дмитрий Ермак, Игорь Балалаев, Александр Пашутин, Ася Будрина, Любовь Тихомирова, Юлия Ваганова. В спектакле звучит музыка Глинки, Рубинштейна, Гурилева, Гуэрчиа, Булахова, Прозоровского, Солнышкиной на стихи Кукольника, Лермонтова и других.

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