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Создателя нарколаборатории осудили в Еврейской автономной области

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Сотрудники УФСБ России по Еврейской автономной области раскрыли схему поставки наркотических средств в особо крупном размере в Хабаровский край. Житель села Ручейки Октябрьского района ЕАО организовал у себя дома лабораторию по производству масла каннабиса.

Был задержан также житель Хабаровска, который выступил в качестве курьера для переправки партии гашишного масла (0,177 кг), передает ИА ЕАОMedia. Было возбуждено два уголовных дела. Суд признал фигурантов виновными. При этом изготовителю назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на 4 года, курьеру — 2 года и 6 месяцев условно.

В начале августа немецкие правоохранители изъяли крупнейшую в истории партию кокаина — 4,5 т на сумму €1 млрд (около 70,5 млрд рублей) в порту города Гамбург. В целях безопасности груз был уничтожен. Наркотики из уругвайской столицы Монтевидео предназначались для отправки в бельгийский Антверпен.

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