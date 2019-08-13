Суд в Киеве перенес дату рассмотрения апелляции на арест Вышинского

Киевский апелляционный суд принял решение перенести на 20 августа рассмотрение апелляции на продление срока содержания под стражей руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом во вторник, 13 августа, рассказал «РИА Новости» адвокат Вышинского Андрей Доманский.

«Заседание перенесено на 20.08 на 11:00», — уточнил он.

Ранее 13 августа журналиста доставили на заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалобы на продление ему срока ареста.

19 июля Подольский районный суд Киева отказался освободить Вышинского из-под ареста под личное поручительство и продлил арест до 19 сентября. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова выдать Москве Вышинского в порядке обмена. В качестве варианта обмена рассматривается отбывающий наказание в РФ украинский режиссер Олег Сенцов.

При этом в середине июля в Генпрокуратуре Украины допускали освобождение Вышинского. По словам пресс-секретаря украинского генпрокурора Ларисы Сарган, его могли освободить уже 15 июля.

Киев уже озвучивал предложение обменять Вышинского на Сенцова в конце мая. В МИД России назвали это некорректным и заявили, что Киев поступает «нецивилизованно», когда берет заложников и требует их обмена на реальных преступников. В свою очередь, адвокат Вышинского Андрей Доманский отмечал ранее, что его подзащитный против своего обмена на кого-либо.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского 15 мая 2018 года. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» прошли обыски. Через два дня суд назначил журналисту меру пресечения в виде двух месяцев ареста, позже он неоднократно продлевался. Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Сенцов осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму, он отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима.