Мужчина напал с ножом на алтарника в Казанском соборе на Красной площади

Неадекватный мужчина напал на алтарника в Казанском соборе на Красной площади в Москве и порвал на нем одеяние. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«Находящиеся рядом сотрудники полиции задержали мужчину и доставили в отдел полиции», — рассказали в ведомстве. В результате происшествия никто не пострадал. Полиция начала проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, нападавший был вооружен ножом, которым и порвал одеяние церковнослужителю.

Накануне сообщалось, что в «новой Москве» мужчина напал с ножом на ученицу 11-го класса, девушка была госпитализирована с множественными ранениями.