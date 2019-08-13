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Суд Киева потребовал возбудить дело против главы Госбюро расследований

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Фото: ТАСС/Zuma
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Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы.

Это следует из решения судебной инстанции, сообщило во вторник, 13 августа, агентство «Украинские новости». Обвинения в отношении Трубы связаны с тем, что он вопреки ранее вынесенному постановлению суда не возбудил уголовное производство по требованию заявителя.

Ранее в рамках того же заявления директор НАБУ Артем Сытник отказался внести сведения в Единый реестр судебных расследований. После этого истец попросил суд признать факт его бездеятельности и обязать Сытника начать расследование против Трубы.

Суд счел доказанной позицию истца и обязал НАБУ начать расследование.

В мае НАБУ возбудило уголовное дело в отношении председателя Верховной рады Андрея Парубия по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств должностным лицом, а также злоупотребления властью и служебным положением.

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