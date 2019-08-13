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Вышинского доставили на заседание апелляционного суда в Киеве

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Фото: РИА Новости
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Руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского во вторник, 13 августа, доставили на заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалобы на продление ему срока ареста.

Журналиста под конвоем в наручниках завели в здание суда, где состоится рассмотрение жалобы его адвокатов.

Как сообщает «РИА Новости», ситуация у суда спокойная, охрана здания не усилена.

В июле Подольский районный суд Киева отказался освободить Вышинского из-под ареста под личное поручительство и продлил ему срок содержания под стражей до 19 сентября.

Служба безопасности Украины задержала Вышинского 15 мая 2018 года. Через два дня суд назначил журналисту меру пресечения в виде двух месяцев ареста, позже он неоднократно продлевался. Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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