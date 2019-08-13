Тысячи жителей Владимирской области лишаются медпомощи

Микрорайон Оргтруд во Владимире рискует оказаться без медпомощи. Стационар закрыт, станция скорой помощи передана Владимиру. В Оргтрудовской больнице на 5 тыс. человек сейчас — только два терапевта. Остальные врачи не выдержали нагрузки и уволились. Медучреждение с пациентами чиновники собираются целиком передать городу. В больнице № 5, к которой планируют прикрепить оргтрудовцев, и так 85 тыс. пациентов, записи к врачам они ждут неделями.

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