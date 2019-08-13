На Кубани спасатели пришли на помощь туристу, который сорвался со скалы

В Краснодарском крае с обрыва эвакуировали мужчину. Путешественник сорвался с 30-метровой скалы хребта Малый Бамбак. У мужчины — травма головы и сотрясение, перелом предплечья, а также ушиб голени. На помощь из Сочи вылетел вертолет Ми-8 с пятью спасателями и медиком. Сотрудники МЧС спустились к туристу, используя альпинистское снаряжение. На месте упавшему оказали доврачебную помощь. На борт пострадавшего подняли на носилках, в Сочи его передали врачам.