В МЧС уточнили число эвакуированных с севшего на мель в Белом море судна

Сотрудники МЧС эвакуировали с севшего на мель в Белом море экскурсионного судна 121 человека. Туристы ехали с Соловков в Беломорск, уточнили во вторник в региональном главке МЧС по Республике Карелии.

В результате происшествия на судне «Сапфир» никто не пострадал, уточняет 13 августа ТАСС. Судно повреждений не получило.

Инцидент произошел в 9 км от Беломорска около полуночи. Спасательная операция началась в час ночи, она заняла порядка четырех часов. Людей вывезли на берег на катерах ГИМС, рыболовецком судне и двух катерах местных жителей.

В июле в Амурском лимане в Хабаровском крае сняли с мели яхту «Атлантик». На ее борту находились шесть человек.