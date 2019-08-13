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Проверку проводят по факту гибели грибника от лап медведя в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае организована проверка по факту смерти грибника. На него напал и растерзал медведь, сообщает сайт СУ СКР по региону.

В рамках доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуально решение, уточняет ИА AmurMedia.

Трагедия произошла утром в понедельник, 12 августа, неподалеку от поселка Сулук. Местный житель отправился за грибами, но погиб от лап медведя.

«На выходе из поселка на него напал медведь, очень большой медведь», — рассказали в администрации Верхнебуреинского района, уточнив, что мужчина погиб сразу.

Позже на место выехали охотоведы. Хищника застрелили.

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