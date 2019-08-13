Умер партнер Марадоны и чемпион мира Хосе Луис Браун

Аргентинский футболист Хосе Луис Браун скончался в возрасте 62 лет. В течение нескольких месяцев он боролся с болезнью Альцгеймера, пишет The Daily Star.

Хосе Луис Браун выступал на позиции защитника. Он является воспитанником клуба «Эстудиантес». В составе сборной Аргентины вместе с Диего Марадоной выиграл чемпионат мира 1986 года.

В финальном матче против команды ФРГ (3:2) Хосе Луис Браун стал автором одного из голов. После завершения карьеры футболиста работал тренером молодежной и олимпийской сборных Аргентины.

5 апреля сообщалось, что Марадоне грозит штраф за то, что он обругал президента США Дональда Трампа и высказался в поддержку венесуэльского лидера Николаса Мадуро.