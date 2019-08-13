СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

Новый способ обмана клиентов банков стал популярен у телефонных мошенников в России. Как пишет в понедельник, 12 августа, «Российская газета», злоумышленники представляются сотрудниками кредитной организации, но не требуют предоставления конфиденциальных данных.

Вместо этого, по данным издания, они заявляют, что обнаружили попытку несанкционированно вывести средства со счета в другом регионе. Получив подтверждение, что клиент не совершал подобных операций, звонящие сообщают о ее блокировке, после чего предлагают для безопасности сверить список устройств, имеющих доступ к личному кабинету.

Выяснив, какую ОС (IOS или Android) использует клиент, мошенники предлагают отключить систему, которой он не пользуется при помощи программы teamviewer.

«Программа делегирования доступом teamviewer позволяет подключиться к смартфону постороннему человеку и совершить любую операцию от вашего лица», — пишет «Российская газета», отмечая при этом, что попытку взлома в таком случае доказать невозможно.

Как уточняется, злоумышленники хотят получить id (код доступа) клиента, с помощью которого можно завладеть конфиденциальной информацией.

В июле «Роскачество» рассказало о признаках, которые позволяют определить телефонного мошенника. Главными из них являются попытки узнать конфиденциальные данные, а также попытки торопить или пугать последствиями и просьбы никому не рассказывать о разговоре.