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В Сети выяснили настоящий «голос» гепардов

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Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska
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В Сети набирает популярность видео с гепардом: животное, как выяснилось, умеет мяукать по-кошачьи.

Кадры были опубликованы пользователем Shafeeq в Twitter. В настоящий момент у записи около 7,5 отметок «Нравится» и приблизительно 1,5 ретвитов.

«Не могу поверить, только сейчас я узнал, что гепарды не рычат, а мяукают как кошки», — написал в понедельник, 12 августа, автор видеозаписи.

8 августа были названы самые популярные породы кошек у россиян. Как выяснилось, большинство жителей России предпочитают заводить беспородных животных — каждая вторая кошка (а это 55%) не имеет определенной породы.

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