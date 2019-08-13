Удар молнии сжег в Испании сорок домов на колесах

В муниципалитете Вентальо в Каталонии молния ударила в автостоянку и уничтожила 40 домов на колесах. Инцидент произошел утром 12 августа.

Из-за удара молнии на парковке вспыхнул пожар, который распространился на площади 1,5 тыс. кв. м. Огонь перекинулся на прицепы.

В ликвидации были задействованы шесть пожарных расчетов. О погибших и пострадавших не сообщается.

Проливные дожди обрушились на ряд населенных пунктов Каталонии 11 августа. Из-за сильных осадков оказались затоплены улицы, движение транспорта было затруднено.